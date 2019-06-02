İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un kaybedecek vakti yok

Soylu, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlere değinerek, şunları kaydetti: “Binali ağabey geçen gün bir gösteriye gitti. Oradan çıkarken bile Binali ağabeye karşı yapmış oldukları davranışlar, Binali ağabeyin bu ülkeye yapmış olduğu hizmetlerle hiç örtüşen ve Binali ağabeyin hak ettiği davranışlar değildir. İstanbul’un vakit kaybetmeye tahammülü yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya olmasaydı ne olurdu?"