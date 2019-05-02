Huawei'den o iddialara yalanlama

Huawei'den gelen açıklama şu yönde:

Bugün bazı ulusal ve uluslararası haber mecralarında yer alan; İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden alması ile ilgili haberde açıkça ifade edildiği üzere, iddiaya söz konusu olan bilgi sızıntısı Huawei’ye değil, medya kanallarına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.

Görevden alınan Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın Huawei şirketine bilgi sızdırması söz konusu değildir.

Saygılarımızla