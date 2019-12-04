Herkes sırada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Suriye konulu Dörtlü Zirve’de bir araya geldi. Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 dakika süren toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Zirvenin tamamlanmasının ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan, görüşmeyi “Gayet iyi geçti” şeklinde yorumladı. Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada terörün her türlüsüne karşı mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE

Zirveyle ilgili İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti. Liderler, Suriye’de sınır ötesi de dahil olmak üzere insani erişimin sağlanması ve Suriye’nin kuzeydoğusuna yardımların ulaştırılmasının temelini Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılacak bir ihtiyaç değerlendirmesinin oluşturması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye’deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı. Anayasa Komitesi sürecine desteklerini yineleyen liderler, Suriye’de acil bir ateşkesin sağlanması ve ülkede siyasi çözüme ulaşılması çağrısı yapılan 2254 No’lu BM kararının önemine vurgu yaptı.

LİBYA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Dörtlü Zirve’de, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki destek yinelendi ve bu formattaki toplantıların yapılması gerektiği konusunda anlaşıldı.

KRALİÇE RESEPSİYON VERDİ

Başkan Erdoğan, Dörtlü Zirve’nin ardından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda NATO’nun 70’inci yılı dolayısıyla heyetler onuruna verilen resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.

İTTİFAKIN GÜÇLÜ ÜYESİ TÜRKİYE

Başkan Erdoğan, Dörtlü Zirve’de liderlere İletişim Başkanlığınca İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlanan ‘Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye’ kitabını takdim etti. Kitapta, bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin ittifaka sunduğu katkılar ve üstlendiği görevler hakkında detaylı bilgi verildi. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin NATO’ya bakışının ele alındığı kitapta, Türkiye’nin NATO’dan beklentilerine yönelik bölümde ise terörizme karşı ortak mücadele ve Türkiye’nin savunmasına NATO’nun katkılarının sürdürülmesinin beklendiği vurgusu yapıldı. Türkiye’nin, NATO üyesi donörlerinin güvenli bölge tesisine yönelik katkı sağlamaları beklentisi de bu bölümde dile getirildi. İletişim Başkanlığı tarafından Erdoğan’ın kasım ayında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’a hediye ettiği ‘Türkiye’nin Terörle Mücadelesi’ ve ‘Suriye’de Yeni Yaşam’ adlı kitapların da Liderler Zirvesi’nde ve ikili görüşmeler esnasında liderlere sunulacağı belirtildi.

MERKEL: YARARLI BİR GÖRÜŞME

Almanya Başbakanı Merkel de zirve sonrası açıklamasında, “İyi ve yararlı bir görüşme yaptık. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız görüşme, bu konuları ele alabileceğimiz toplantıların her zaman iyi geçtiğini gösteriyor” dedi. Merkel, “DEAŞ’la mücadelenin sürdürülmesi konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

MACRON: TÜRKİYE BÜYÜK ÜLKE

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Türkiye büyük ülke, dinamik entelektüel ve kültürel yaşamı var, saygı duyuyorum” dedi. Macron PKK konusunda bir belirsizlik olmadığını Fransa’da PKK’lıların terörist olarak kabul edildiğini ve yargılandığını belirterek “YPG’yi tamamen terörist olarak kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna katılmıyor. Bu anlaşmazlık bugün kalkmadı” şeklinde konuştu.

BAŞKAN’LA GÖRÜŞMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

İngiltere'nin davetiyle Londra’da 4’lü zirveye katılan Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı ve Polonya Cumhurbaşkanı randevu istedi.

NATO Liderler Zirvesi için Londra’da bulunan Başkan Erdoğan'dan liderler randevu talebinde bulundu. Libya’yla yapılan Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge anlaşmasıyla ilgili Yunanistan Başbakanı Miçotakis, NATO’nun Baltık Savunma Planı’yla ilgili de Polonya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'dan Baltık ülkeleri olarak toplantı talep etti. Başkan Erdoğan şu tespitlerde bulundu: “Gündemimizde Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durum ve Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye geri dönüşleriyle ilgili projemiz var. Liderlere Türkiye’nin PKK/YPG terörüyle mücadele konusundaki kararlılığını anlatacağız.” Yunanistan, Türkiye-Libya anlaşmasını NATO’ya taşıdı. Biz de adımlarımızı atar, gereği ne ise yaparız. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs'ın böyle bir çalışma yapması, Libya ile attığımız adımı etkilemez. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz."

FİLTRE YENİDEN İHALEYE GİDER

Başkan Erdoğan filtre düzenlemesiyle ilgili, “Siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz” dedi.

Başkan Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesine ilişkin, “Bir tarafta halkım bir tarafta buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden ihaleye gider. Başka bu işin çıkışı yoktur” dedi. Dünyada “Paris Sözleşmesi” sürecinin yaşandığını anımsatan Erdoğan, “Orada da iklim değişikliği ile ilgili yine birçok teklif geldi fakat bu teklifleri getirenler sözlerinde durmadılar. Sözlerinde durmadıkları için de biz imzayı atmadık. ‘Biz, böyle bir teklifi zaten parlamentomuzdan da geçiremeyiz’ dedik. Kaldı ki şu anda Amerika da bunu imzalamış değil” ifadelerini kullandı.

HALKA BAKIYORUM

Erdoğan, havayı kirleten, insanların temiz hava solumasına fırsat vermeyen bu tür kuruluşları ilanihaye çalıştıramayacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu: “Yapılacak olan neydi? Bu termik santrallerde daha baştan satışında bu filtrasyonun yapılması kaydı var ama siz bu karara uymazsanız, siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de şu anda bu yılsonu itibarıyla zaten süre doluyor. Bu yılsonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. ‘2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, buna imkân verelim’, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi.” Erdoğan şöyle devam etti: “Ben şu anda halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki ‘Biz, burada hava kirliliğinden maalesef yaşamakta sıkıntı çekiyoruz’, iş bitmiştir. Buradaki kararın vericisi birinci derecede halkımdır."

ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI: KARGA TULUMBA ALINIP GETİRİLİR Mİ GÖRECEĞİZ

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ün nerede olduğunun bilindiği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Bakanımızın buradaki ifadesi aslında... Bu haddini, kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama tabii sürekli olarak ne yazık ki gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında” dedi.

ADRESLERİNİ VERDİK

“Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika’ya kaçıyor orada, oradan işte Almanya’ya geçiyor Almanya’da vesaire... Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETÖ’cü terörist buralarda yaşıyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef bu FETÖ’cü teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. Edenler yok mu? Edenler de var. Onları da zaten edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz, ‘işte filanca ülke, filanca teröristi bize iade etti’ diyoruz ama şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığımız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi o ayrı bir konu. Onu da zaman içerisinde görürüz.”

4 DİLDE MESAJ: TÜRKİYE NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlanan “Türkiye NATO için neden önemli” başlıklı infografik paylaştı. 67 yıldır NATO üyesi olan Türkiye’nin, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğu vurgulanan infografikte, şunlar kaydedildi: “Sorumluluklarını titizlikle yerine getiren Türkiye, NATO bütçesine en fazla katkı yapan ilk sekiz müttefik arasında. Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrarı desteklemek üzere çeşitli bölgelerde NATO harekât ve misyonlarına önemli katkı sağlayan Türkiye, bu alanda ilk 5 ülke arasında. Coğrafi konumu itibarıyla düzensiz göç tehdidinin odağında olan Türkiye, bu hususta kararlı mücadelede en ön sırada. Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'de aktif deniz ve hava varlığı ile NATO'nun güçlendirilmiş caydırıcılık ve savunma duruşunun asli unsuru. Türkiye geniş kapsamlı harekatları yürütebilecek az sayıdaki müttefikten biridir.”