HDP'den Millet İttifakı'na çağrı: 'Gelin Demirtaş'ı beraber kurtaralım'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5’te Serbest Görüş programına konuk oldu. Programda Yıldıray Oğur ile Ali Bayramoğlu’nun sorularını yanıtlayan Sancar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde karar aldığını belirterek Millet İttifakı’na bu yönde çağrı yaptı. İttifaka yeni dönemi başlatmak için HDP’nin hazır olduğu çağrısında bulunan Sancar şu ifadeleri kullandı:

ORTAK MÜCADELE EDELİM



“Yeni dönemi başlatmak gerekiyor. Bu yeni dönemde HDP temel aktörlerden biridir. Bu yeni dönemi de en azından AİHM’in Demirtaş kararı üzerinden müzakere edebiliriz.”

İYİ PARTİ’DEN AİHM KARARINA DESTEK



İyi Parti (İP) Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katılıdığı televizyon programında AİHM’in Demirtaş’la ilgili kararına açıkça destek verdi. Programda, Demirtaş için “Karara saygı duyulmalı” diyen Ağıralioğlu, Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz” dedi.

