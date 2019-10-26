Haysiyetsiz yalan!

Türkiye vatandaşı romancı Aslı Erdoğan, Belçika gazetesi Le Soir’a Türkiye aleyhine haysiyetsiz yalanlar söyledi. “Türklerin ilkokuldan itibaren Kürtlerden nefret etmeye koşullandırıldıkları” yalanını savuran Erdoğan, romantizm kattığı röportajında, “Ülkem aşırı milliyetçilik içinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, entelektüeller ve sıradan vatandaşlar bile hükümeti destekliyor” ifadesini kullandı. Erdoğan, HDP hariç TBMM’deki tüm partileri de ‘terörist’ ilan etti. Haberde bu ifade, “Ona göre, Parlamento’daki tüm siyasi güçler (tabii ki Kürt yanlısı parti hariç) teröristtir” şeklinde yer aldı.

PKK PROPAGANDASI!

Habere ayrıca, yazarın “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdiği için 4 ay hapis yattığı” yalanı da eklendi. Oysa Aslı Erdoğan, terör örgütü PKK yandaşlığından kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışmanı ve yazarı olarak örgüt propagandasına hizmet ettiği gerekçesiyle 2016’da 4 ay tutuklu kalmıştı.

İddianamede, yazarın yazılarında PKK’ya yönelik operasyonları eleştirirken, ‘çocukların ve insanların diri diri yakıldığı ve bunu emniyet güçleri tarafından yapılan katliam gibi gösterdiği, Lice’de terörle mücadele operasyonunda öldürülen 17 Şubat’ta Ankara’daki saldırının faili Ş.K’yı ‘sivil vatandaş’ gibi göstererek güvenlik güçlerinin sivil halkı katlettiği algısı yarattığı; bu şekilde terör örgütünün propagandasına hizmet ettiği belirtilmişti. Aslı Erdoğan ise savunmasında, “Hiçbir terör örgütüyle ilişkim yoktur. Danışma kurulunun yayın politikasına müdahalesi yoktur” demişti.