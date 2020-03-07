Hakan Bayrakçı'dan çok konuşulacak iddia! Engin Özkoç Kılıçdaroğlunu tehdit mi etti?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hakan Bayrakçı katıldığı bir programda CHP'lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile Engin Özkoç arasında geçen diyaloğu anlattı.

Bayrakçı; "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına küfreden Engin Özkoç’u çağırıyor. "Özür mahiyetinde bir açıklama yap, yanlış yaptın, Yoksa disiplin işler" diyor. Engin Özkoç ise "Sen kimi disiplinle tehdit ediyorsun? Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür" dedi.

CHP'ye yakın araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'dan çok konuşulacak iddia