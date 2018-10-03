Hainliği ruhlarını 1 dolara satanlar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Açılışı ile Harp ve Araştırma Enstitüleri’nin Öğretime Başlangıç Töreni’ne katıldı. Konuşmasında 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatan Oktay şunları kaydetti: Türkiye 15 Temmuz darbe girişimini yaşadığında birileri sandılar ki ‘bu millet, bu ordu bir daha ayağa kalkamaz’. Halbuki darbe girişimine teşebbüs edenler kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli mensupları değil, ruhlarını ve bedenlerini Pensilvanya’daki haine 1 dolara satmış iradesizler, acizler ve satılık zavallılardı. Bu hainler ordumuzdan temizlendiğinde TSK’nın gücünü gördük. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Kuzey Irak operasyonlarının her biri, coğrafyamızda pek az ordunun başarabileceği cesaret ve kahramanlık hikayeleridir. Bu ordu şanlı bir ordu, bu millet kutlu bir millettir, bu asker şanlı bir askerdir, bu ülke büyük bir ülkedir, bu devlet ebed müddet devlettir. Her kim bu ülkeye, bu halka kem gözle bakarsa da karşısında şanlı ordumuzu ve onunla birlikte topyekun milletimizi bulur.