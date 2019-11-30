'Gençlerin içindeki potansiyele inanıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la birlikte incelemelerde bulunan Erdoğan, robotik-kodlama, siber güvenlik, ve uzay gibi alanlarda eğitimler verileceğini belirterek, “Bu eğitimleri alan gençlerimiz hayal edecek, araştıracak, geliştirecek ve üretecekler ve belki aralarından ülkemizin geleceğinde önemli işler başaracak bilim insanları, araştırmacılar ve girişimciler çıkacak. Biz her bir gencimizin bu potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

KIZLARIMIN OKULU

İki kızının da bu okulda eğitim aldıklarını, eğitime ve ilme olan düşkünlüklerinin tohumlarının burada atıldığını anlatan Emine Erdoğan, bu nedenle bu eğitim yuvasının ailelerindeki yerinin hep özel olduğunu belirtti.