Gencinden yaşlısına Yıldırım vaatler

"Cumhur İttifakı’’ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il binasında televizyon ve gazete yöneticileriyle görüştü. ‘’Ne dediysek yaptık, yine biz yaparız’’ diyen Yıldırım, İstanbul’la ilgili yeni projelerini açıkladı şöyle sıraladı:

- Suya yüzde 46 indirim yaptığımız gibi İstanbul’da doğalgaza yüzde 10 indirim yapacağız.

- Dar gelirliye elektrikte 80, doğalgazda 50 lira destek.

- Su ve doğalgaz abonelerinin daha önce ödediği ‘açma-kapama’ ücreti kaldırılacak.

- İGDAŞ ve İSKİ’ye olan borçlardan gecikme zammı ve cezası alınmayacak.

- İSPARK ilk 1 saat için ücretsiz olacak.

- Her yıl 25 bin engelli aileye belediye kamplarında 1 hafta tatil imkanı verilecek.

- Ev kadınlarının yaptığı el işlerine 1000 liraya kadar destek.

- Yeni evlenen çiftlere de destek verilecek. Her çifte 8 bin lira düğün yardımı yapılacak, düğünler için belediye sosyal tesisleri kullanılacak.

Her yıl 100 bin kişiyi işe yerleştireceğiz

- Toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz olacak.

- Üniversite öğrencilerine 10 GB internet desteği verilecek.

- Öğrencilere müze ve Şehir Tiyatroları ücretsiz olacak.

- Üniversiteye hazırlananlara aylık ulaşım 40 lira olacak.

- Amatör spor kulüplerine 100 biner lira destek.

- Her yıl iş bulamayan 100 bin İstanbulluya iş bulacağız.

- Bilişim, yapay zeka gibi konulardaki projelere 100 bin liraya kadar sermaye imkanı.

- 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak.

- Üniversite öğrencilerine staj imkanları sağlanacak.

- Akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. 'Evlere güneş enerjisi' hayata geçirilecek.