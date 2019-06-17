Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki: Biz Akdeniz'de garantörüz, sen kimsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’na katıldı. “Birilerinin ülkemizle ilgili başka niyetleri var. Önemli olan bizim ne istediğimiz ne yaptığımızdır. Allah’ın izniyle hiçbir kimse bizim önümüzü kesemez, bunu böyle bilin” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarını durdurma çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sert açıklamalar yaptı.

ORDU DEVREYE GİRER

Erdoğan şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını basit bir şey olarak görenler varsa bu konudan bir şey anlamıyor demektir. Biz, bize ayrılmış yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. 4 gemimiz var, bunlardan ikisi sondajdır ikisi aramadır. Artık bunlar bize ait gemiler. Birileri kaşını gözünü oynatırsa, biz de bütün firkateynlerle, uçaklarla beraber gerektiğinde gemilerimizin yanında yerimizi alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor, sen ne diyorsun? Biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs’ta garantörüz. Türkiye, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Sen kimsin? Biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz. Ama sen bu yükün farkında değilsin. Sen eğer Total’in avukatıysan vekâletini göster.”

Neyi tutukluyorsunuz

Erdoğan şöyle devam etti: “Talimat vermişler tutuklatacaklarmış gemilerdekileri, avucunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Filistin, Libya, Irak’taki çekişmeleri mahalli çekişme olarak görenler varsa hiç kusura bakmasınlar ayakta uyuyorlar demektir. Biz bir kabile devleti değiliz. Bizim devraldığımız tarih 2200 yıla dayanıyor.”

Terör destekli yapılara karşıyız

Konuşmasında İstanbul seçimlerine de değinen Erdoğan, “Önümüzdeki pazar İstanbul’da seçim var. Sadece vitrin değişikliği. Temsil noktasında vekaletler bizde. 39 belediyenin 25’i partimizde, öyle bir durum. Sadece bir belediye başkanı seçilecek. Seçimdir, daha doğrusu olması gereken neyse o olacak. Milli iradenin tecellisidir. Yurtdışı medya, sivil toplum örgütleri, terör örgütleri neden bu seçimle bu kadar çok ilgileniyor? Bazıları bu seçime neden böyle bakıyor. Biz terör örgütlerine karşıyız. Terör örgütlerinin desteklediği yapılara da karşıyız. Demokrasiye ve hukuka saygısı olan herkesin pazar günkü seçimin sonucuna rıza göstermesi, teslim olması şarttır.

Bunlar büyük fotoğrafı okuyamıyorlar

Başkan Erdoğan “15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak görenler gafil değilse art niyetlidir. S-400 sistemini sıradan bir tartışma olarak görenler varsa bu büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir” dedi. Erdoğan, devletin Suriyelere maaş ödediği iddialarıyla ilgili de “Biz hiçbir Suriyeli’ye maaş bağlamadık” dedi.

Millet bizim yanımızda

Erdoğan şunları söyledi: “Her şehit haberiyle yüreğimiz dağlanıyor. Ekonomide sıkıntıya düşen her firmanın derdini sırtımızda hissediyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için mücadele yolunu seçtik. Bu dönemi zaferle sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Tarihi mücadelede en büyük desteği milletimizden alıyoruz. Örneğin 31 Mart seçimlerinde il genel meclisinde yüzde 60’lık, büyükşehir başkanlıklarında yüzde 52’lik, il belediyelerinde yüzde 55’lik oranlarla yanımızda olduğunu göstermiştir.”