FETÖ yanıtının ardından İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde

Ekrem İmamoğlu, “Benim uzaktan yakından hiç ilgim temasım siyaset öncesi de siyaset sonrası da eleştiren bir kişiyim” yanıtını verdi.

Bu cevabın ardından İmamoğlu’nun bazı eski tweetleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bir dönem Samanyolu TV’de spor yorumculuğu yapan İmamoğlu’nun geçmişte paylaştığı ve sosyal medyada dolaşan bazı tweetleri şöyle: