'FETÖ CHP’yi ele geçirdi' dedi, ihraç edildi

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili olan Yılmaz Ateş, partisini eleştiren sözleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ateş canlı yayında CHP’nin FETÖ’yle ilişkisini eleştirerek; “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” diye konuşmuştu.