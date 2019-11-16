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  3. 'FETÖ CHP’yi ele geçirdi' dedi, ihraç edildi

'FETÖ CHP’yi ele geçirdi' dedi, ihraç edildi

'FETÖ CHP’yi ele geçirdi' dedi, ihraç edildi

Katıldığı canlı yayında “Benim partim FETÖ’ye teslim oldu” diyen CHP’li Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi.

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve 22. dönem Tunceli Milletvekili olan Yılmaz Ateş, partisini eleştiren sözleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Ateş canlı yayında CHP’nin FETÖ’yle ilişkisini eleştirerek; “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı” diye konuşmuştu. 


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