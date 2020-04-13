Fatih Erbakan'dan kendi gazetelerini dağıtan CHP'ye sert tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı gazetelerin belediyelere ait Halk Ekmek büfelerinde ücretsiz dağıtıldığını belirterek, "Yapılan işin adı kamu imkanlarıyla yapılan bir hizmetse, bunun herkese eşit verilmesi, hem ahlaki hem de hukuki bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bazı CHP'li belediyelerin, belediye imkanlarıyla kendi medyalarını desteklediklerini" söyledi.

CHP'li belediyelerin bu tutumlarıyla Türkiye'de birlik ve beraberlik atmosferini tesis edemeyeceklerini kaydeden Erbakan, şunları kaydetti:



Ötekileştirici söylem ve tavırlar, kutuplaşmayı tırmandıran uygulamalar, milletimizin bu en zor günlerde dahi birlik olmasına engel olmaktadır. Yapılan işin adı kamu imkanlarıyla yapılan bir hizmetse, bunun herkese eşit verilmesi, hem ahlaki hem de hukuki bir zorunluluktur. Değerli Belediye Başkanlarımızı bu gibi adil olmayan, etik olmayan, milleti kutuplaştıran uygulamalara acilen son vermeye davet ediyoruz."