'Erken seçim ihtimali sıfır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, “Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde gensoru olmamasına ilişkin eleştirilere yanıt veren TBMM Başkanı Şentop, “Otomatik vitesli arabada debriyaj yok. ‘Bu sistemde gensoru niye yok’ sorusunun cevabı bu örnekle anlatılabilir. Bu sistemin şanzımanı farklı, gensoru hükümetin parlamento içinden çıktığı ve güvenoyu aldığı sistemde olabilir” dedi.

İKİ MAKAM BİRLEŞTİRİLDİ

Şentop, Cumhurbaşkanı olarak görev yapan birinin genel başkanlıktan ayrılmasıyla ilgili, “Gerek anayasada gerek alt mevzuatta Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti genel başkanı olmasına dair mecburiyet de yok, mani de yok. Başkanlık sistemi olmayan yerlerde başkan bir siyasi partinin mensubudur. Sistemin adını Cumhurbaşkanlığı Sistemi olarak ifade ediyoruz. Önceki sistemde başbakanlık ile Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir sistem” dedi.