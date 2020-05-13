Engellenen reform bugün umut oldu

OSMAN NURİ CERİT



Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sağlık sistemi salgın karşısında çökerken AK Parti’nin 2008’de hayata geçirdiği Genel Sağlık Sigortası Kanunu sayesinde Türkiye bütün vatandaşlarına ücretsiz sağlık hizmeti veriyor. AK Parti’nin ilk olarak 2006’da gündeme getirdiği Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, o dönemde önce CHP’nin muhalefeti, ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vetosu, son olarak da Anayasa Mahkemesi’nin iptali kararı ile karşı kaşıya kaldı. Yasa ancak 2008 yılında yürürlüğe girebildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tarihe karışarak tek çatı altına girdi. Adına prim ödensin veya ödenmesin 18 yaşından küçükler, sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanmaya başladı.

GENEL SAĞLIK KAPSAMI

Bazı istisnalar dışında, sağlık hizmetleri, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı. Zamanında muhalefetin eleştirilerine ve bazı çevrelerin engellemelerine rağmen kabul edilen düzenlemeler, pandemi sürecinde Türkiye’nin farkını ortaya koymasını sağladı. Türkiye’de hiçbir hasta parası olmadığı gerekçesi ile evine gönderilmedi.

CNN başta olmak üzere pek çok uluslararası yayın kuruluşu Türkiye’nin sağlıktaki başarısını haberleştirdi.

DÜNYA BU SİSTEMİ İNCELİYOR



Türkiye’ye özgü bir model olan ve AK Parti döneminde hayata geçirilen genel sağlık sigortası sistemimizin önemini pandemi sürecinde bir kez daha anlaşılmış oldu. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanın dahi aylık 88 lira gibi herkesin gücünün yeteceği bir meblağ ile dâhil olabildiği bu sistem pek çok ülke tarafından yakın incelemeye alındı.