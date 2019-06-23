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Emekçiler CHP'nin kapısında

Emekçiler CHP'nin kapısında

CHP’li Bolu Belediyesi’nde işten çıkarılan 97 işçi 12 günlük yürüyüşlerini tamamladı.

Yağmur çamur dinlemeden 12 gündür Bolu’dan Ankara’ya yürüyen işçiler CHP Genel Merkezi binasına siyah çelenk bıraktı. İşçilere Memur-Sen üyeleri de destek verdi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Sayın Kılıçdaroğlu ile kişisel hiçbir sorunumuz olamaz. Görüşürüz, konuşuruz, gerektiğinde oturur, tartışırız. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Talebimiz bu. Namus sözü verdi. Dedi ki, 'bütün bunlara rağmen eğer bir sorun yaşarsınız, bir sıkıntınız olursa bana gelin, beni bulun' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu çağırdı ve biz de geldik. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan tekrar sesleniyorum. Biz geldik işimizi, aşımızı, ekmeğimizi istiyoruz. Lütfen sözünüzün arkasında durun. Sözünüzü yerine getirin, masada imzalayalım, işimize dönelim."

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