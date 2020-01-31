Ekrem İmamoğlu'nu Şişli'de yuhaladılar

İmamoğlu’nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi’nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. “Hak, hukuk, adalet” sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu’nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup, İmamoğlu’nu yuhaladı.

AHLAKSIZ SÖZLERE SUÇ DUYURUSU

27 Ocak’ta işten çıkartılan İSMEK’in 20 kadın bölge sorumlusu, kendilerine hakaret edip, başörtüsü ile alay eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Başsavcılığına verilen dilekçede kadınlar, Şişli tarafından ahlaksız ifadelere maruz kaldıklarını, kendilerine mobing uygulandığını, başörtüsü taktıkları için de manevi ve dini duyguları incitici hakarete uğradıklarını ifade etti.