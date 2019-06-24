Ekrem İmamoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı ve rakibime teşekkür ediyorum

İmamoğlu, Seyrantepe'deki CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldıktan sonra konvoy eşliğinde Beylikdüzü'ne geçti.

Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden konuşma yapan İmamoğlu, bu süreçte yanında olan eşine, ailesine, İstanbul'un gençlerine, teşekkür edip, ailesinin kendisine güç katacağını belirtti.

Ekrem İmamoğlu, "Ben bu şehirde hepinize söz veriyorum; çocukların, gençlerin 'Ekrem Ağabeyi' olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul. 6 Mayıs'a, o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz.Helal olsun size. Artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam muazzam bir akşam. Size layık olmak için çok çalışacağız." diye konuştu.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve her iki partinin il başkanlarına teşekkür ederek, "Ben, İstanbul ittifakını teşekkür ediyorum. İçinde herkes var. Yol arkadaşlarım, gönüllüler var." diye konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI VE RAKİBİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Partilerin liderlerini, farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya asla sokmayacağız. Her zaman şunu söyledik; asıl olan millettir, milletimizdir. Dolayısıyla her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız.

Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Şimdiden yol arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum. Herkese selam söyleyin, herkesi kucaklayın. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın."

Siyasetle de barışacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın rakibimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve bazı belediye başkanları da eşlik etti.