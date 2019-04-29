'Ekonomik teröre teslim olmayız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kızılcahamam kampının kapanışında konuşma yaptı. Erdoğan, “Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, sıkılan kurşunlar neyse son dönemde ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız” dedi.

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ekonomide Gezi olaylarına kadar tarihi başarılara imza attığımız bir dönem yaşadık. Son olarak geçtiğimiz ağustosta ekonomimizi çökertmeye yönelik bir saldırıya uğradık. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını göz önünde bulundurduğumuzda her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri hayata geçirmekte kararlıyız. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın süre var. Ekonomide yeni dönemin ilk yol haritasını seçimlerin hemen ardından açıkladık. Yapısal değişiklikleri kamuoyuyla paylaştık.”

VERİLER YÜKSELİŞİ GÖSTERİYOR

Başkan Erdoğan, “Ekonomik teröre teslim olmadık olmayacağız. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz. Bunun başka yolu yok. 24 Haziran seçimlerinden bu yana yaşadıklarımız bize saldırılarla nasıl mücadele edeceğimizi gösterdi. Güvenlik siyaseti ile ekonomik ilişkilerin kasıtlı olarak birbiri ile çatıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı

BURALARA MİLLET GETİRDİ

Başkan Erdoğan, "Ticaret erbabından bir ricada bulunmak istiyorum. Onları George, Hans buralara getirmedi. Onları millet buralara getirdi. Bu ülkeyi biz yönetiyoruz. Yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar bilsinler onların karşısındayız. Bizim potansiyelimiz kullandığımız imkânlardan kat kat fazladır. Gelin kararlarımızı kendi ülke çıkarımıza göre verelim. Filanca yabancı finans kuruluşu şöyle diyormuş bunların kıymeti yoktur. Bölgemizdeki oyunları 82 milyon hep birlikte çözeriz" diye konuştu.

Tek ölçümüz iyi hizmet

Seçilen belediye başkanlarına uyarılarda bulunan Erdoğan, "AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. Bizim mücadelemiz CHP’ye oy verenleri bu çarpık zihniyetten kurtarma mücadelesidir. Eli kirlenir diye el sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Devlet ve parti yöneticilerimizin can güvenliklerini elbette sağlayacağız. Ama bunu saltanat haline dönüştürmeyeceğiz. Vatandaşa karşı etrafımızda etten duvar örülmesine asla izin vermeyeceğiz. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın belediyelerimizin projelerinde tek ölçü daha iyi hizmet vermek olacaktır. Adımlarımızı yerel mimariye uygun atmalıyız.”

Kendimizi yenileriz

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek bizim görevimizdir. AK Parti kurulduğundan beri her yerde nöbet değişimi yaşanmıştır. Milletimizin bunca yıldır hükümette, belediyelerde AK Parti’den umudunu kesmemiş olmasının tek nedeni kendimizi yenilememizdir.”

Tüm illerimizi dolaşacağım

Başkan Erdoğan Ramazan ayı geçtikten sonra tüm illeri dolaşacağını söyledi. Erdoğan, "Ramazan'da fakir fukaraya ulaşmayı ihmal etmeyeceğiz. Ramazan'dan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşma azmindeyim. Bu bir teşekkür ziyareti olacak" dedi.