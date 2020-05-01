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Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişlerinden Kazakistan'ın THY ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün, Türk Hava Yollarının (THY) 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediği iddialarına ilişkin, "Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamlarımız bugüne kadar her türlü kolaylığı göstermiştir. Kazakistan makamları da bu durumu bilmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediğine yönelik iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Kazakistan vatandaşlarının Türkiye'den tahliyelerine tüm makamların bugüne kadar her türlü kolaylığı sağladığına dikkati çeken Aksoy, Kazakistan makamlarının da bu durumu bildiğini belirtti.

Aksoy, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan'a gidecek THY'nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da söz konusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin talebi üzerine THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarını ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir.

Bununla birlikte Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan'ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir."


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