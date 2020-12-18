Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırım egemenlik haklarımıza saldırı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’in konuğu olarak başta ABD’nin yaptırım kararı olmak üzere dış politikaya ilişkin gündemi Kanal 24’te değerlendirdi:

ABD’NİN YAPTIRIM KARARI: “Hukuken de siyaseten de yanlış bir adım. S-400 anlaşması ABD’nin CAATSA yasasından önce yapılmıştı, bu nedenle bu yasaya bağlı yaptırım Türkiye’ye uygulanamaz. Bir müttefike karşı bu kararın alınması kabul edilemez. S-400’ler konusunda NATO Genel Sekreteri’nin tutumu başından beri olumluydu.

ABD’nin endişelerini bize aktardı. Biz ABD’nin teknik konularda kaygısı var ise ortak bir çalışma grubu oluşturalım, ABD’nin iddiaları, endişeleri gerçek mi ortaya çıksın dedik. Bunu kabul etmeyen ABD oldu. ABD isteseydi, bizimle ve NATO ile işbirliği yaparak endişelerini giderebilirdi. Yaptırımın ağırlığı değil kendisi yanlış. Yaptırımların bize bir etkisi olmaz. S-400’lerden geri adım olacak olsaydık şimdiye kadar olurdu. Yaptırımın etkilerini arkadaşlarımız inceliyor, uygun adımları biz de atacağız.”

ABD’NİN TÜRKİYE’YE İHTİYACI VAR: “Joe Biden Türkiye’nin beklentilerini iyi biliyor. ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen konular Obama döneminde başladı. Biden o dönem başkan yardımcısıydı. Eğer ABD isterse normalleşiriz. YPG/PKK’ya destek vermeye devam ederse, FETÖ faaliyetlerini sürdürürse bu gerginlik devam eder. Bu sorunlar karşısında işbirliği yaparsak, olumsuz unsurları bir kenara bırakırsak iki müttefik olarak ilişkilerimizi çok daha iyi bir noktaya götürebiliriz. ABD stratejik düşünürse Türkiye’ye çok ihtiyacı var.”

AB İLE İLİŞKİLER: “Biz başından beri AB’ye “İki üye ülkenin tutumu ilişkilerimizi rehin almamalı” dedik. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda ne yapabileceğimizi hem masada hem sahada herkese gösterdik. Kıbrıs’ta hidrokarbon kaynaklarında hakça paylaşım ve kalıcı bir çözümü istiyoruz. Artık iki devletli bir çözümü müzakere etmemiz gerekiyor. Kıta sahanlığımızı, egemenlik haklarımızı kimseye yedirmeyiz. Cumhurbaşkanımız Doğu Akdeniz konferansını teklif etti; bu konuda birlikte adım atmayı planlıyoruz.

YUNANİSTAN: “Sürekli diyalog çağrısı yaptık, karşılık görmedi. AB Liderler zirvesi bir öncekine göre daha makuldu. Gemi sahadayken de şimdi de söylüyoruz. Oruç Reis görevini bitirdiği için döndü. Yunanistan şimdi hangi mazereti bulacak? Bizimle diyalog mu yoksa AB’nin arkasına sığınmak mı?”

FRANSA İLE NORMALLEŞME: “Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Dria ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik; “Karşılıklı olumsuz açıklamalardan vazgeçelim” teklifinde bulundu. Ben de “Sahada da birbirimize karşı, olumsuz tutumdan vazgeçelim” dedim. Bu konuda Paris’te Büyükelçiliğimizde bir toplantı yapacaklar ve bir yol haritası üzerinde çalışacağız.

RUSYA İHLALLERİ ÖNLEMELİ: “Rusya’nın Karabağ’ın Laçin tarafından üçlü anlaşma kapsamında barış koruma güçleri var. Rusya’nın Ermenistan’ın ihlallerini durdurması gerekiyor. Biz de gözlem noktası için Azerbaycan ile çalışıyoruz.”

PKK IRAK’TAN TEMİZLENMELİ: “Kuzey Irak’ta son günlerde Peşmerge ile PKK arasında yaşanan çatışmalar ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Bu gelişme PKK’nın tüm Irak’tan temizlenmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bölge yönetimi mücadelede kararlı.”

MİLLETİMİZ SİZE İKTİDARI VERMEZ



Bütçe görüşmelerinde yaşanan ‘erken seçim’ tartışmalarına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Koalisyon, erken seçim olmasın diye Başkanlık sistemine geçtik” diyerek şunları kaydetti: “Görüşmelerde İyi Parti milletvekili Ahmet Kamil Erozan tarih vererek ‘Bütçeyi iyi kullanın, gelecek yılın ikinci yarısında bütçeyi biz devralacağız’ dedi. O tarihte seçim yok, bir milletvekili bu kadar emin nasıl konuşabilir? ‘Seçim olsa da milletimiz size iktidarı vermez’ demek istedim. Buradan başka bir şey çıkarmasınlar.”