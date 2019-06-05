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05 Haziran 2019 Çarşamba 16:34 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 16:34

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Aydarbekov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ve Kırgız mevkidaşı Aydarbekov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(AA)

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