Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Trump'un Türkiye ziyareti) kesin tarih henüz belli değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması:"(Trump'un Türkiye ziyareti) kesin tarih henüz belli değil"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu satır başları şöyle:
"Dışarıdan zorlamayla yönetim değişikliği Venezuela'yı sivil savaşa sürükler"
"(Venezuela'daki gelişmeler) Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir"
"(Güvenlik bölge) Tamamen her konuda mutabık değiliz. Yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz, mesafe katettiğimizi söyleyebilirim"