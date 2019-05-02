Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9623
  • 6,6948
  • 243.779
  • 95.023
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Trump'un Türkiye ziyareti) kesin tarih henüz belli değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Trump'un Türkiye ziyareti) kesin tarih henüz belli değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Trump'un Türkiye ziyareti) kesin tarih henüz belli değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması:"(Trump'un Türkiye ziyareti) kesin tarih henüz belli değil"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu satır başları şöyle:

"Dışarıdan zorlamayla yönetim değişikliği Venezuela'yı sivil savaşa sürükler"

"(Venezuela'daki gelişmeler) Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir" 

"(Güvenlik bölge) Tamamen her konuda mutabık değiliz.  Yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz, mesafe katettiğimizi söyleyebilirim" 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü

Instagram beğenileri gizlemeye hazırlanıyor