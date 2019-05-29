Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: AB'nin Türkiye raporunu kabul etmemiz mümkün değildir
AB'nin Türkiye ilerleme raporuna Ankara'dan ilk tepki geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Türkiye rapordaki tutarlı eleştirileri not edecektir. Bu rapor AB'nin varoluşsal krizlerini yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ilerleme raporuna ilişkin
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son "Türkiye Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.
"TÜRKİYE SAPASAĞLAM YERİNDE DURUYOR"
Raporda yer alan Türkiye AB'den uzaklaştığına ilişkin ifadeleri eleştiren Kaymakcı, "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor" dedi.
"FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜYMÜŞ GİBİ BAHSEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "(AB'nin Türkiye raporu) Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez." dedi.
Ayrıntılar geliyor...