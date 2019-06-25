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  3. 'Diktatörlük diyenler sevinç çığlıkları attı'

'Diktatörlük diyenler sevinç çığlıkları attı'

'Diktatörlük diyenler sevinç çığlıkları attı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yenilenen İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin, “Türkiye’yi diktatörlükle, hukuksuzlukla ve anti demokratiklikle suçlayanlar, dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı.

İstanbul’un, valiye ‘it’ diyen bir belediye başkanı oldu” ifadesini kullandı. Demokrasiyi tanımanın ve hazmetmenin kolay olmadığını belirten Soylu, şunları söyledi: “Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz var, kazanmışlıklarımız var, bunlar olacaktır. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz."

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