'Diktatörlük diyenler sevinç çığlıkları attı'

İstanbul’un, valiye ‘it’ diyen bir belediye başkanı oldu” ifadesini kullandı. Demokrasiyi tanımanın ve hazmetmenin kolay olmadığını belirten Soylu, şunları söyledi: “Bazen kazanmak kaybetmektir, bazen de kaybetmek kazanmaktır. Siyasi hayatımızda kaybetmişliklerimiz var, kazanmışlıklarımız var, bunlar olacaktır. Ama biz dünyayı yıkmıyoruz, aramızdaki temel fark bu. Demokrasi şehitleri veren bir anlayışın içerisinden geliyoruz."