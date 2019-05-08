Deyrizor'da YPGPKK işgaline karşı gösteriler devam ediyor

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yaşayan Araplar, örgütün yolsuzluklarına ve hak ihlallerine karşı başlattıkları gösterilerini sürdürüyor. Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde, örgütün çıkarılan petrolü çalmasına ve yolsuzluklarına karşı tepki amacıyla 25 Nisan'da başlayan gösteriler devam ediyor. Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kentin doğu kırsalındaki Busayra, Graniç ve Şıhayl ilçeleri, kuzey kırsalındaki Hasin ve Gariba köyleri ile batı kırsalındaki Hisan köyündeki gösterilere katılanlar, örgütün çekilmesi ve çıkarılan petrolün halkla eşit şekilde paylaşılması isteklerini tekrarladı. Kaynaklar, örgütün gösterilere katılanlardan bazılarını alıkoyduğunu belirtti. Öte yandan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise gösterileri görüntülemesi için bazı kişileri görevlendirdiği öğrenildi.

"DEYRİZOR'UN DOĞUSUNDA PETROL, DOĞAL GAZ KAYNAKLARINA EL KOYDULAR

Akidat kabilesine bağlı el Bkeyr aşireti lideri Abdulaziz Hammada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösteriler PYD ve PKK'nın hak ihlallerine karşı yapıldı. Sivilleri alıkoydular. Ayrılıkçı terör örgütleri Deyrizor'daki halkımızı korkutmaya çalışıyor." dedi. Terör örgütünün Deyrizor'un doğusunda petrol ve doğal gaz kaynaklarına el koyduklarına dikkati çeken Hammada, "Şimdi de bu kaynaklardan bölge halkını mahrum bırakıyor. Buradan halkıma, aileme, aşiretime sesleniyorum; topraklarımızı bu işgalcilerden kurtaralım." diye konuştu.

"AİLEMDEN 5 KİŞİYİ SEBEPSİZ YERE ÖLDÜRDÜLER"

Hammada, YPG/PKK'nın bölgedeki sivillere yönelik hak ihlallerine ilişkin, "PYD ve PKK, işgal ettikleri bölgelerde yaşayan ailem hakkında asrın suçunu işledi. 5 kişiyi sebepsiz yere öldürdüler. Öldürülenlerin hepsi sivildi. Tek suçları örgütle ortak hareket etmeyi reddetmeleriydi." değerlendirmesinde bulundu. Aşiret lideri Hammada, örgütün daha öncede ailesinden 11 sivili öldürdüğünü kaydetti.

(AA)