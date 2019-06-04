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04 Haziran 2019 Salı 07:37 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 07:55

Devlet Bahçeli'den YSK'ya sert tepki: Anlaşılması zor

Devlet Bahçeli'den YSK'ya sert tepki: Anlaşılması zor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı karara ilişkin "Anlaşılması zor" dedi. Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddialarıyla ilgili konuşan Bahçeli;"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Tükenmişlerin, yenilmişlerin kendilerini yenileme isteği zaman zaman yeni parti iddialarını gündeme taşıyor. Davutoğlu bey ne yapacak? 103 parti var, 104 olacağım diyorsa yolu açık olsun." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır. Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır.

ÇALIŞMALARA KATILACAĞIM

MHP İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürüldü. Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım

YSK KARARINA TEPKİ

Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olunan insanların, hukuki yönden haklı veya haksız oldukları ortaya çıkmadan seçime dail edilmesi tartışmayı tüketmez. Şimdi 19 gün bu tartışacağız, tadı tuzu kalmayacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir

DAVUTOĞLU PARTİ KURACAK İDDİASI
 
Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.

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