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  3. Denizli Honaz seçim sonuçları yenilenecek mi?

Denizli Honaz seçim sonuçları yenilenecek mi?

Denizli Honaz seçim sonuçları yenilenecek mi"

Denizli Honaz seçim sonuçları son dakika açıklamaları araştırılıyor. Denizli’de seçimler yeniden mi yapılacak?

YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Honaz'da CHP'li aday Yüksel Kepenek, 8 oy farkla AK Partili adayın önünde seçimi tamamlamıştı. Son itirazlar ile oy farkının 1'e kadar indiği dile getirilmişti. Daha önce Artvin'in Yusufeli ilçesinde de seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

YSK’DAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun süreçle ilgili sorusuna Güven, "Yargı süreci devam ediyor, herhangi bir değerlendirme yapmam. Yargı süreci devam ettiği için mümkün değil." ifadesini kullandı.

İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başladı. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yaptılar.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlıyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci sona erdi.

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