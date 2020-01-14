Darbeci Hafter'e sert sözler: Önce 'evet' dedi, imzalamadan kaçtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Libya’daki gelişmelerle ilgili “Moskova’da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti uzlaşmacı tavır sergiledi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce ‘evet’ dedi, sonra ne yazık ki Moskova’yı terk etti, Moskova’dan kaçtı ve imzalamadı” dedi. Şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa dileyen Erdoğan, şehitler için Fatiha Suresi’ni okudu, vatandaşları da Fatiha okumaya davet etti. Erdoğan şunları söyledi:

SIRA PUTİN’DE

“Biz görevimizi yaptık. Bundan sonrası Sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz.”

MASKESİ DÜŞTÜ

“Burada söylediğimiz sözün sonuna kadar arkasında durduk ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova’yı terk etti. Darbeci Hafter’in ortaya sürdüğü şartlar, zaten gerçek yüzünü ve asıl niyetini gösteriyor.”

İŞİN İÇİNDE BİZ VARIZ

“Bu defa geçmişten farklı olarak işin içinde Türkiye var. Moskova’da yürütülen görüşmeleri, darbeci Hafter’in gerçek yüzünün uluslararası kamuoyuna göstermiş olması bakımından olumlu buluyoruz. Pazar günü Berlin’de yapılacak zirvede bu meseleyi Türkiye’nin yanında Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya, Mısır, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla liderler düzeyinde değerlendireceğiz. Bu toplantıya ayrıca ABD başta olmak üzere diğer bazı ülkelerden de alt düzeyde katılım da olacak.”

DERSİNİ VERİRİZ

“Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz.

Ülkenin meşru yönetimine ve Libya’daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız. Libya halkını özgürlüğe ve istikrara kavuşturana kadar bu coğrafyadaki varlığımız sürecektir.”

ERMENİ PATRİGİ’Nİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Ermenilerinin 85. Patriği seçilen Sahak Maşalyan’ı kabul etti.

TİYATROYA DEĞİ, DİYARBAKIR’A GİT

Başkan Erdoğan, HDP’li Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatroya giden CHP’lileri eleştirdi, “Gidin Diyarbakırlı annelerin acılarına ortak olun” dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu, CHP’li siyasetçilerin izlemeye gitmesini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Bakıyorsunuz ki ana muhalefet, bunların ikizi durumunda olan malum partiyle tiyatro izliyorlar. Kimin eserini orada canlandırıyorlar?

Şu anda terörden cezaevinde yatan şahsın eserini sergileyerek, kalkıp bunu birlikte izliyorlar. Zaten bunlar dün Ankara’dan İstanbul’a da beraber yürümemişler miydi? Şimdi de işte diyordu ya ‘tiyatro’ diye, sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa, çık Diyarbakır’a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol.”

BAHÇELİ VE BAYKAL’A TEŞEKKÜR

Erdoğan, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, izledikleri politika ve Libya konusunda verdiği güçlü destek için şahsı ve millet adına teşekkür etti. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a da Libya konusunda gösterdiği “devlet adamı” tavrı için ayrıca teşekkür eden Erdoğan, “Daha dün, ‘Doğu Akdeniz’de herkes var, Türkiye yok’ diyen birileri bugün ülkemizin Doğu Akdeniz’de attığı adımlara karşı çıkıyorsa da işte böyle vicdanlı siyasetçiler, yapılan işin hakkını maalesef ancak teslim edebiliyor” dedi.

ETNİK TEMİZLİK OLACAKTI

Erdoğan, “Darbeci Hafter’e tabi olmayan Arap kardeşlerimiz var. Hafter onları yok etmek istiyor. Bu ülkede Hafter’in hedef aldığı Berberi, Amazig, Tuareg kardeşlerimiz var. Hafter onları da yok etmek istiyor. Libya’da, Hafter’in etnik temizliğe tabi tuttuğu, Barbarosların, Turgut Reislerin torunları olan ve sayıları 1 milyonu aşan Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri var. Hafter onları da yok etme peşinde” dedi.

GÖREVLER TAPULU MAL DEĞİL

AK Parti çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Partimizdeki hiçbir görev, kimsenin tapulu malı değildir. Her birimiz, milletimize hizmet etmek için bize emanet edilmiş görevlerimizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz. İşinin hakkını veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan alır. Siyasette görev üstlenecek yeni kadroları yetiştirme sorumluluğu da yine bize düşüyor. AK Parti olarak bunun için Siyaset Akademisini için kurmuştuk” ifadelerini kullandı.

5 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇTİ

Grup toplantısının ardından düzenlenen törende Erdoğan, AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek İYİ Parti’den, Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu Saadet Partisi’nden, Osmaniye Böcekli Belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk CHP’den istifa ederek, AK Parti’ye katıldı. Öte yandan AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında Bağımsız Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile Bağımsız Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan da yer aldı.

KÜRSÜYE DAVET ETTİ

Erdoğan, Nusybin’de şehit olan Mehmet Şirin Demir’in kızı Gülay Demir’i kürsüye davet etti.

ŞEHİT KIZINDAN HEDİYE

Güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainlerin sivilleri hedef aldığını ifade eden Erdoğan, “Bu saldırılarda 22 sivil vatandaşımız şehit oldu, 189’u da yaralandı. İşte bunlardan biri de Mardin Nusaybin’de şehit olan Mehmet Şirin Demir kardeşimizdi. Önümde gördüğünüz şu saksı, onun kabrindeki topraktan alınmış, bu saksı yapılmış. Kızı da bana bunu getirdi” dedi.

KÜRT KIZIYIM, 81 İLİN TOPRAĞI MEMLEKETİM

TRT Kürdi muhabiri olan şehit kızı Gülay Demir, kürsüde yaptığı konuşmada “Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatro yapıldı. Ama artık bilmeliler ki o tiyatrolarda perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi senaryoları ile kendi filmlerinin kahramanları oluyorlar. Mardin’de doğmuş büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim” dedi.

KÜLLİYE’DE YİK TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

YSK BAŞKANI’NI KABUL ETTİ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’i kabul etti.