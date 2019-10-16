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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın açıklama yapıyor. Kalın, "Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

 "Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır." 

"Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir."

"Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir."

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