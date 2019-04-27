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  3. Cumhurbaşkanlığı: 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 12 yıl geçti

Cumhurbaşkanlığı: 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 12 yıl geçti

Cumhurbaşkanlığı: 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 12 yıl geçti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 27 Nisan e-muhtırasının 12. yıldönümünde Twitter hesabından açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan  '27 Nisan e-muhtıra' mesajı: 

"27 Nisan e-muhtırası da 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi devletin içinde yuvalanıp kendini milletin üstünde görenlerin işledikleri cürümler olarak tarihe gömüldü.

Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile vesayet odakları zayıflatıldı, istismar siyaseti kan kaybetti.

Cumhurbaşkanımız, illegal müdahalelerle doğrudan milli iradeyi ve şahsını hedef alan her türlü vesayet ve darbe girişimine karşı eğilmeden bükülmeden yürümeye devam ediyor."

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