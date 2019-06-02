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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır
02 Haziran 2019 Pazar 21:27 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 21:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Demokrasi oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İç Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları İftarı programında yaptığı konuşmada, "Demokrasi, oyları sayanların değil, oyları verenlerin iradesinin sandığa yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

(AA)

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