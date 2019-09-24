Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7251
  • 6,2974
  • 280.525
  • 100021
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yer aldı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Günaydın için kampanya başlatıldı
Firuze dizisine sürpriz ikili
Akın Akınözü: Bir kez daha şükürler olsun
Tülin Şahin hamilelikte kaç kilo aldı?
'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli´nin sağlık durumuna ilişkin konuştu.</p>

Sağlık Bakanı Koca, Bahçeli´nin Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar

Bilim adamları Türklerin espiri anlayışının kurbanı oldular