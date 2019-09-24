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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeleri sürüyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile BM Genel Merkezi’nde bir araya geldi.  (İHA)

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