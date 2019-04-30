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  3. Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma alanında hiçbir dayatmanın kabul edilmeyeceğini belirterek "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında konuştu.

"Hiçbir dayatma kabul edilmeyecek"

Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi konuma geldiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah, Hava Kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır. Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta, kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar."

"İşi yokuşa süren şartlar önümüze kondu"

Erdoğan, "Biz tarih boyunca içinde yer aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kalmış, üzerine düşenleri yapmış bir ülkeyiz. Mesela, sınırlarımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer, müttefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur." dedi.

(AA)

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