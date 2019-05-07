Son dakika... Başkan Erdoğan’dan ilk açıklama

Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin, "İstanbul seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran usulsüzlüğü, daha vahimi bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan bu sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar."

"YSK'nin kararı hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım"

Kararın ülkeye, millete ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz."

Erdoğan, AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla olmadığını ve olmayacağını belirtti.

"Bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir"

YSK'nin kararından sonra bazı iş adam gruplarının yaptığı açıklamalara ilişkin, Erdoğan, şunları aktardı:

"Bazı iş adamı grupları, açıklanan (YSK) karardan sonra garip garip açıklamalar yapıyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek."

Erdoğan, "Hiç şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir ama bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...