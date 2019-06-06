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06 Haziran 2019 Perşembe 15:13 | Son Güncelleme: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:38

Binalı Yıldırım'dan Diyarbakır'da seçmenlere çağrı

Binalı Yıldırım'dan Diyarbakır'da seçmenlere çağrı

Binalı Yıldırım Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Kitabımız, kıblemiz, peygamberimiz, dinimiz birdir. 

Tükrlerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle bir sorunu yoktur. Kardeşliğimizi hedef alan terör örgütü PKK'dır.

Bu ülkede yaşayan 82 milyon vatan evladının sorunu terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'tır. birliğimizi bozmaya çalışanları lanetliyoruz.

Bu ülke üzerinde operasyon yapmak isteyenlere prim vermedik.

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