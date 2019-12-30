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  3. Bakan Çavuşoğlu: Neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık takdir CHP'nindir

Bakan Çavuşoğlu: Neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık takdir CHP'nindir

Bakan Çavuşoğlu: Neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık takdir CHP'nindir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Libya tezkeresi ile ilgili bilgi verdikten sonra açıklama yaptı: Tezkereye neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık. Tezkere konusunda takdir CHP'nindir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede Libya tezkeresi konusunda CHP'yi bilgilendirdi. 

Bakan Çavuşoğlu’nu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz karşıladı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmenin ardından "Ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil neden tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık. Karar CHP'nindir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ziyaret gerçekleştirmeyeceğiz. Sayın Bahçeli, tutumlarının belli olduğunu belirterek ziyarete gerek olmadığını ifade etti" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.


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