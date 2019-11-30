CHP'ye 'ateş' püskürdü 'İsyan ediyorum'

Terör örgütleri PKK ve FETÖ savunucularını törenle parti saflarına katan CHP yönetimi, gerçekleri kamuoyuna korkusuzca açıklayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’i adeta linç ettirdi. Ateş katıldığı bir televizyon programında, “Partim FETÖ'ye teslim oldu” dediği için CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, karara karşı CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) itiraz dilekçesi verdi.

SÖZLÜ SAVUNMA TALEBİ



Yılmaz Ateş, YDK’ya yaptığı itirazın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. İtirazıyla ilgili olarak YDK Başkanı Uğur Bayraktutan’a mektup gönderen Ateş, kararın kurulda bekletildiğini söyledi. Ankara İl Başkanlığı'nın 14 Kasım'daki kararının ardından, 21 Kasım'da “Parti ic¸i hukuka, es¸itlik ilkelerine aykırı bu kararın kaldırılması ve YDK önünde sözlü savunma yapmak için bir gu¨n tayin edilerek tarafına bildirilmesi” talebinde bulunduğunu vurgulayan Ateş, Bayraktutan’la iki kez de telefonda görüşmesine rağmen henüz bir cevap alamadığını açıkladı.



İSYAN EDİYORUM

Ateş, Bayraktutan'a yazdığı mektupta şunları kaydetti: “Sayın Başkan, parti iç hukukumuza göre kesinleşmemiş bu karardan ötürü, 30 yıldan sonra ilk defa, kongre sürecinde üyelik hakkım olan mahalli seçimlerde oy kullanamıyorum. Karar, kurulunuzda beklemektedir. Dosyamın bir an o¨nce go¨ru¨s¸u¨lmesi ic¸in yaptıgˆım giris¸imlerden bir haber, bir sonuç alabilmis¸ degˆilim. İl kurullarımızı anında harekete geçirecek kadar aciliyet arz eden bir konunun kurulunuzda da anında işlem görmesi gerektiği kanısındayım. Demokrasilerde, demokratik kurumlarda alt karara dönüşen iddiaların üzerine gidilerek sonuçlandırılır. Hakkımdaki iddianın, alt kurul kararının geciktirilmesi, hak ve özgürlüklerimin gaspı demektir. Bunu kabul edemem, isyan ediyorum.”

(Güneş)