CHP'nin 'af yasasını' yavaşlatma oyunu

Yüzbinlerce mahkum ve ailesinin merakla beklediği af yasası ana muhalefet partisi CHP'nin sunduğu ilginç önergelerle tekrar meclisin önüne geliyor.

Uzun süredir kamuoyunun gündemindeki af yasası olarak bilinen ceza infaz kanunu bilindiği üzere geçen hafta meclise geldi ve kabul edildi. Buna ek olarak 25 madde daha eklendi. Denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlar dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

Fakat CHP, sanki bu durumu uzatmak adına meclise bazı önergeler sundu. Kanun teklifinin içinde yer alan kelimeleri muadilleriyle değiştirmeyi teklif etti.



Bu kadar gündem içinde bir daha söyleyelim, en büyük sorunumuz muhalefet!



Görüşülen infaz yasasındaki en orjinal önergeyi bulun bakalım:) pic.twitter.com/j2dgsuJkoN — Bülent TURAN (@turanbulent) April 13, 2020

Sunulan önergelerde 'karar' kelimesini aynı anlama gelen 'hüküm' ile, 'eklenmiştir' kelimesini yine aynı manaya gelen 'ilave edilmiştir' ile değiştirmek istediklerini belirttiler.

TAHLİYELERLE İLGİLİ ENGEL İLK DEĞİL

Daha önce de bölümlere geçilmeden geneli üzerine yapılan görüşmeler muhalefetin “siyasi suçlular”ı da gündeme getirmesiyle frenlendi.



İnfaz yasasının çıkması için günlerdir sözde destek veren CHP ve İYİ Parti, HDP’nin önceki gün yapılan yoklama istemine Genel Kurul’a katılmayarak destek verdi.



