Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldiği ortak yayında daha önce CHP tarafından AYM'ye başvurularak iptal edilen bursu vaat olarak duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldiği ortak yayında daha önce CHP tarafından iptal edilen burs vaadinde bulundu. İmamoğlu'nun bu vaadine Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım daha önce İBB tarafından üniversitelilere verilen bursun CHP'nin AYM'ye başvurusu ile kaldırtıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

Burs konusunu ben de yazacaktım ama yazmadım neden yazmadım belediyeler burs veremiyor. CHP bunu AYM'ye götürdü ve belediyelerin burs vermesi kaldırıldı. Ama Ankara'da iki parti anlaşırsa bu mesele çözülebilir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
<p>Arkadaşlarıyla pazar gezmesi yapmak isteyen ama izin alamayanlar aramızda mı?</p>

Babam Dışarı Çıkmama İzin Vermediğinde

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz