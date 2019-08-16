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  3. CHP'li Tanrıkulu TSK'nın operasyonundan yine rahatsız oldu!

CHP'li Tanrıkulu TSK'nın operasyonundan yine rahatsız oldu!

CHP'li Tanrıkulu TSK'nın operasyonundan yine rahatsız oldu!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyon hazırlığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti. Olası harekatla ilgili skandal sözler sarf eden Tanrıkulu, "Bu bizim savaşımız olamaz, bu hatadan dönülmesi lazım" diyerek teröristleri savundu.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınması için operasyon konusunda oldukça kararlı.

Hazırlıklar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın operasyonuna yine karşı çıktı.

TERÖRİSTLERİ SAVUNDU

Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı." diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savundu.

"BU HATADAN DÖNÜLMESİ LAZIM"

Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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