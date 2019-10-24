CHP'li Ateş'ten sert çıkış! 'FB ve MHP FETÖ'ye direndi, partim teslim oldu'

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CNN Türk canlı yayında partisinin FETÖ’ye teslim olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu: “Ben o dönemin MYK’sında görev yapmış, genel başkan yardımcısıyım. O süreçleri yaşadım. Deniz Baykal’ın yanlışlarını MYK’da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, Baykal’ı vermeseydi, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi. MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe FETÖ’ye teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.”

‘İTTİFAK YAPTIK’ İTİRAFI

CHP eski Milletvekili Birgül Ayman Güler de CHP-FETÖ ilişkisiyle ilgili “Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde FETÖ’yle ittifak yaptı” demişti.