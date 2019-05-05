CHP'den yine tehdit 

Daha önce, YSK üyeleri için İstanbul seçimini iptal etmeleri durumunda “Kızılay’da gezemezler” şeklinde bir açıklama yapan CHP’den bu kez “Yüce Divan” tehdidi geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıkta kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmış. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan’da alabilir” dedi.