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  3. CHP'den yine tehdit 

CHP'den yine tehdit 

CHP'den yine tehdit 

Başkan Erdoğan’ın MÜSİAD toplantısında dile getirdiği İstanbul’da yerel seçimlerin tekrarlanmasıyla ilgili ifadelerine CHP’den yine tehdit içeren bir cevap geldi.

Daha önce, YSK üyeleri için İstanbul seçimini iptal etmeleri durumunda “Kızılay’da gezemezler” şeklinde bir açıklama yapan CHP’den bu kez “Yüce Divan” tehdidi geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıkta kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmış. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan’da alabilir” dedi. 

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