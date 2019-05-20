CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer alışkanlığını terk edemiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda gayrimenkulü rayiç bedelinin altında sattığı için sıkça eleştirildi. Soyer 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eski alışkanlıklarından vazgeçmedi. Soyer, mülkiyeti belediyeye ait malların satışlarına devam etme kararı aldı. 8 Nisan'da İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Soyer, mazbatayı aldıktan 38 gün sonra bu sefer de Büyükşehir'e ait malları satmaya başladı. Başkan Soyer'in talimatı doğrultusunda mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi 6002 sokaktaki C-, 2, 3, 4 ve 5 bloklardaki 107 daire İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni aracılığı ile satışa çıkarıldı.

2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca açık teklif (Artırma) usulü satışa çıkan konutların 30 Mayıs'ta toplanacak olan Büyükşehir Belediye Encümeni'nce satılacağı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda ilan edilen listede yer alan konutlardan satın almak isteyen vatandaşların en geç 29 Mayıs 2019 günü saat 16.00'a kadar istenen belgelerle birlikte Büyükşehir Mesken Şube Müdürlüğü'ne başvuruda bulunup ihale iştirak belgesi alması gerektiğine dikkat çekildi. İhalenin ise 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.00'da encümen salonunda yapılacağı ifade edildi.

HENÜZ 2 AY OLMADI

Soyer'in başkanlık koltuğuna oturalı 2 ay bile olmadan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait gayrimenkulleri satışa çıkarması tartışmaları da beraberinde getirdi. Aynı anda 107 dairenin birden satışa çıkarılması siyasi kulislerde "Soyer Seferihisar'da sata sata mal bırakmadı. Şimdi sıra Büyükşehir'e geldi" yorumlarına neden oldu. Söz konusu konutların bazıları geçen dönem Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından da satışa sunulmuş ancak seçim öncesi satışlar durdurulmuştu.

NERELERİ SATMIŞTI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde hangi arazinin kime ne kadara satıldığını bir bir açıklamıştı. İşte o arazilerden bazıları, Meşhur Ekmeksiz Plajı, kent meydanına bir park yapılması sözü alınarak Kazak yatırımcılara satıldı. Bu alan Seferihisar'ın tüm borçlarını kapatabilecek kadar değerli ve bugün için en az 200 milyon lira edeceği söylenen bir araziydi. "Seferihisarlılar'ın 'ölüsü 120 milyon eder' dediği "Eşek Adası" olarak da bilinen ada 2012'de 1 milyon 350 bin lira gibi komik bir fiyata satıldı. Tamamı Seferihisar Belediyesine ait olan ve üzerinde Neptün Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne ait otel bulunan 75 bin 547 metrekarelik arazi, 2015'tea 19 milyon 500 bin lira gibi cüzi bir miktar bu şirkete satıldı. 9 Nisan 2010'da 120 bin 642 metrekarelik arazi, 15 milyon 70 bin liraya satıldı. Buranın ise şu an için ederi en az 150 milyon lira olduğu öne sürüldü.

(Sabah)