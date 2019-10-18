CHP Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş kimdir?

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş oldu.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP ve İP yerel seçimlerde 21 büyükşehir için mutabakata vardı. Gözler açıklanacak isimlere çevrildi. Bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 18 Aralık'ta, Parti Meclisi'ni toplayacak. 21 büyükşehrin büyük çoğunluğunun da aralarında olması beklenen toplantıda, yaklaşık 400 aday açıklanacak.

CHP - İP işbirliğinde gözler büyükşehirlerde adaylara çevrildi. CHP'ye bırakılan büyükşehirlerin büyük çoğunluğunun 18 Aralık'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında açıklanması bekleniyor.

ANKARA ADAYI MANSUR YAVAŞ MI?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan belediye başkanı adayları ile ilgili bir açıklama geldi.

Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Altay, "CHP’nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi.

DAHA ÖNCE ADAY OLAN MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş, 1955 yılında, Beypazarı, Ankara‘da dünyaya geldi. İlk ve orta dereceli öğrenimini bu ilçede tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul‘a gitti. 1979yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni başarı ile bitirerek 1983yılında mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamlamasının ardından askerlik görevini yerine getirdi. Askerde, askeri savcı olarak başlayan hukuk kariyerini, vatani görevini yerine getirdikten sonra da devam ettiren Yavaş, 13 yıl süresince avukat olarak görev yaptı.

Siyaset ile ilk olarak, 1989 yılında tanışan Mansur Yavaş, 1989 – 1994 yılları arasında Belediye Meclisi Üyesi, 1994 yılında ise Belediye Başkan Adayı oldu.

İlk aday gösterildiği yıl seçimi kazanamasa da, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından alınan karar ile Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edilmiş ve ardından, 30 Mart 2013 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur.