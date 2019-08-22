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  3. Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a 'güven' mektubu

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a 'güven' mektubu

Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a 'güven' mektubu

Endonezya, Filipinler, Irak ve Mali Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi İkbal, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İkbal'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Hernandez güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hernandez'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan al-Janabi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hasan al-Janabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Hasan al-Janabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti

Erdoğan, Mali'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Ali İbrahim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi İbrahim, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

İbrahim'in, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim sırasında Büyükelçi İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü olan 4 yaşındaki Amadou Ag Muhammed Ali'yi kucağına alarak çocukla bir süre sohbet etti.

Bu arada çocuk Erdoğan'ın yanağından öptü.

(AA)

 

 

 

 

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