Büyükçekmece seçim sonuçları ne oldu?

11 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan YSK'ye itiraz süreci tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Partinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DEKİ USULSÜZLÜKLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler Büyükçekmece'deki usulsüzlükleri anlattı:

Büyükçekmece ilçemizdeki tüm seçimlerin, hem büyükşehir seçimleri, hem belediye başkanlığı seçimlerin 298 sayılı seçim kanunu içerisinde iptali ve yenilenmesi talepli şu anda YSK’nın gündeminde bulunuyor. Talep dilekçesinde neler var? Öncelikli olarak Büyükçekmecemizdeki kamuoyunun gündemine giren husus, usulsüz ve sahte seçmen işlemlerinin gerçekleştirilmiş olması.

1 Ocak itibariyle başlayan seçim takvimiyle 57 milyon 89 bin olarak kesinleşmiş seçmen listesinin, oradaki Büyükçekmece’de askıya çıkan seçmen listeleri; incelemeler sonrasında toplamda 717 seçmenin usulsüz bir şekilde Büyükçekmece seçmen listesinde yer aldığı tespiti yapılmış ve bu seçmenler YSK tarafından dondurulmuştur.

Yapılan soruşturma neticesinde bu işlere karışan 12 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iki tanesi tutuklanmıştır. Bu iki kişi kimdir? Kaymakamlığın oluru ile Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'nde göreve başlamasıyla o hususlar meydana gelmeye başlamıştır. En son aldığımız bilgiler, kendisinin şifresiyle 7 bin 853 işlem karşısında 24 Haziran seçimlerinde seçmen listesinde yer alan 3 bin 55 kişinin seçmen statüsünün düşürüldüğü; aynı zamanda da yine Büyükçekmece’de oturmadığı halde Büyükçekmece’de sahte numaratajlar vermek suretiyle, arsaların, inşaatı devam eden binaların, bina içinde mesken oluşturma şekliyle yaklaşık 7 bine yakın işlemin de gerçekleştirilmiş olduğu ortaya çıkmış durumda.

Şimdi biz Büyükçekmece’de 130’uncu maddeye dayanarak yapılan bu itirazımız; ilçe birleştirme tutanakları başladıktan sonra bugüne kadar kesinleşmiş olsa bile seçimlerin sonuçlarını doğrudan etkileyen müessir olayların veya hallerin yaşanması halinde ilgili itirazcıya 130’uncu madde olağanüstü itiraz yoluyla seçimlerin iptali ve yenilenmesi hakkını tanıyor.

Seçim sonuçlarına baktığımızda 4 bin 200 gibi farkla CHP adayı kazanmış gibi görünüyor. Ancak yapılacak işlemlerin sonrasında Büyükçekmece seçmen listesinde seçmen tarafından tanınması mümkün olmayan, yaklaşık 11 bin kişinin lisitede yer alması mümkün değil. Şu anda itirazlar kabul edilmiş durumda. Sahtecilik, gerek savcılık soruşturmasında gerekse mülkiye başmüfettişin yaptığı soruşturmada yer alıyor.

Şimdi siz usulsüz ve sahte olarak, adrese dayalı kayıt sisteminde yer almaması gereken kişileri, Büyükçekmece’de yer aldırarak seçmen vasfını yer aldınız. Bu kişilerin oy kullandığı ortaya çıkar ise, bu olay tamamen sandık sonuçlarını doğrudan etkileyen usulsüz bir olaydır ve haldir. Şu anda Büyükçekmece’mizin itiraz konusu ana başlığından birisi bu. Malumunuz yetkisi olmayan usule uygun düzenlenmemiş bir kurulun yaptığı işlemlerin hukuken bir geçerliliği olmaz. Bölgede asker kişilerin kısıtlı değişmiz kişilerin de Büyükçekmece seçmen listesinde yer aldığını itiraz dosyamızda arz ettik. YSK bu iddiaları araştıracak ve gerekli kararı verecektir.

AK PARTİ'DEN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz,? "(Olağanüstü itiraz) Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zamanda dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz konusundaki hazırlıklarını büyük oranda tamamladıklarını ve dilekçeyi çok kısa zamanda YSK'ye teslim edeceklerini belirtti.

Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, AK Parti'nin İstanbul'daki yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik "olağanüstü itiraz" sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz." dediklerini anımsatan Yavuz, "Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ye teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE NASIL USULSÜZLÜK YAPILDI?

8 Nisan 2019 itibariyle İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine kayıt edilen 7.282 kişiden 4.508'i seçmen listesinde yer almıştır. 519 usulsüz veya sahte adres kaydı 100 adet imzasız adres beyanı belirlendi. Usulsüz ve sahte adreslerin birçoğu inşaat, boş arsa olarak yer alıyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SAHTE SEÇMEN SKANDALI

İstanbul Büyükçekmece'de seçim öncesi seçmenlerin ikamet kayıtlarını değiştirdikleri iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor. Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi biÖte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.