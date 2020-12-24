Bulgaristan üzerinden yalan haber yayıyorlar

AB haberleriyle ön plana çıkan EURACTIV’DE Krassen Nikolov imzasıyla yayınlanan “Erdoğan, uzmanlara göre Bulgaristan’ın siyasetine açıkça müdahale ediyor” başlıklı yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan’da muhalefet partisi olan ve Türklerin genel olarak oy verdiği Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne destek vererek “Bulgaristan’ın iç işlerine karıştığı” öne sürüldü. Yazıda ayrıca Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un “AB’de Erdoğan’ı temsil eder hale geldiği” belirtildi.