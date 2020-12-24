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24 Aralık 2020 Perşembe 07:01 | Son Güncelleme:

Bulgaristan üzerinden yalan haber yayıyorlar

Bulgaristan üzerinden yalan haber yayıyorlar
- HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayında Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin nihai kararını vereceğini açıklamasının ardından Türkiye'ye aleyhinde yalan haber mekanizması devreye girdi. Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan Bulgaristan üzerinden kara propaganda kurgulanmaya başlandı.

AB haberleriyle ön plana çıkan EURACTIV’DE Krassen Nikolov imzasıyla yayınlanan “Erdoğan, uzmanlara göre Bulgaristan’ın siyasetine açıkça müdahale ediyor” başlıklı yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulgaristan’da muhalefet partisi olan ve Türklerin genel olarak oy verdiği Hak ve Özgürlükler Hareketi’ne destek vererek “Bulgaristan’ın iç işlerine karıştığı” öne sürüldü. Yazıda ayrıca Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un “AB’de Erdoğan’ı temsil eder hale geldiği” belirtildi. 

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