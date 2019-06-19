Bu ne tasarruf bu ne kırmızı halı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verilen hizmetleri “israf” olarak nitelendiren CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanı olduğu Beylikdüzü’nde bu söyleminin tam tersini yaptığı ortaya çıktı. Yapılan ihalelere bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun, kamu kaynaklarını gösteriş için harcadığı görüldü. CHP adayının, bazı çalıştay ve sempozyumlara katılan kişilerin akşam yemeği için boğazı görecek bir konumda demir atan teknede mükellef sofra hazırlanmasını istediği, 2018/21460 kayıt numaralı ihalenin teknik şartnamesinde tespit edildi. İmamoğlu, ihale şartnamesine heykel sempozyumu için davet edilen misafirlerin karşılanacağı yürüyüş yoluna Avrupa menşei 200 metrelik kırmızı halı serilmesi maddesini de ekletti.

TORBA İHALE YANDAŞA

Genelde tek bir firmanın katıldığı ve rekabet şartlarının oluşmadığı adrese teslim ihalede, organizasyon hizmetlerinin alımı öngörüldü. İmamoğlu adrese teslim ihaleyi danışmanı Cengiz Özkarabekir’in eski ortağının firmasına verildi. Sadece Beylikdüzü Belediyesi’nden ihale alan şirketin bugüne kadar aldığı ihaleler ise 41 milyonu geçti.

KATILIMCILARA ÖZEL MÖNÜ

İmamoğlu, heykel sempozyumu ve resim çalıştayına katılacak kişilerin akşam yemeği için de özel bir mönü ve ortam sağladı. Konukların özel bir tekneyle boğaza nazır bir yerde ağırlanmasını isteyen İmamoğlu, yemeğin bu şekilde ikram edilmesini istedi. Halka sandviç layık görülürken özel konuklara mükellef bir akşam yemeği verildi.